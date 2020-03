S&P mantém rating e perspetiva de Portugal

A agência de notação financeira decidiu-se pelo status quo no que diz respeito à dívida soberana de Portugal. A S&P prevê que Portugal registe um défice orçamental de 0,3% do PIB este ano devido ao impacto do coronavírus.

A Standard & Poor’s decidiu não mexer no "rating" e "outlook" da dívida soberana de Portugal, preferindo esperar por dados mais concretos sobre o impacto económico da covid-19 antes de tomar qualquer decisão em relação à classificação e perspetiva da evolução da dívida da República.

Em março de 2019, a S&P colocou a dívida portuguesa no mesmo nível que a Fitch, em BBB (segundo nível acima de "lixo"), tendo depois a 13 de setembro elevado o "outlook" para "positivo".



"A perspetiva positiva reflete a nossa visão de que a capacidade de Portugal assumir o seu alto 'stock' de compromissos externos continua a aumentar, apesar dos mercados financeiros globais incertos", refere a nota de análise agora divulgada pela S&P.



Adicionalmente, assinala a agência, a manutenção do "outlook" "também reflete o crescimento médio real do PIB, que, nos 2,6% desde 2016, iguala o de Espanha e coloca Portugal como uma das economias em mais rápido crescimento na Europa ocidental - apesar de bastante vulnerável a choques externos, particularmente através do turismo".



A S&P nota ainda que as medidas do Banco Central Europeu (BCE) para uniformizar a política monetária na zona euro e eliminar riscos de refinanciamento "ajudaram a recuperação de Portugal, liderada pelas exportações".



"A introdução de taxas negativas nos depósitos pelo BCE, no passado, e o relançamento do programa de compra de ativos deve, para além disso, permitir ao setor privado português gerir um 'pano de fundo' económico mais complicado a nível global e doméstico", considera a agência.



No entanto, caso acredite que "o risco de refinanciamento externo aumente, ou caso haja uma inesperada e sustentada deterioração na 'performance' orçamental e de crescimento", poderá rever a perspetiva de positiva para estável.



A decisão veio ao encontro das previsões dos analistas ouvidos pelo Negócios.





"Penso que a S&P manterá as coisas como estão. Apesar de o ‘outlook’ estar ‘positivo’, o impacto orçamental da covid-19 ainda é bastante incerto", comentou ao Negócios o analista-chefe do departamento de mercados do Danske Bank, Jens Peter Sørensen, em antecipação desta decisão. E isto sem esquecer os efeitos que poderão advir do braço de ferro entre Riade e Moscovo relativamente à produção de petróleo.