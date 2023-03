Fitch sobe rating do BCP e deixa banco a um nível de sair do lixo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fitch reviu em alta o rating do BCP para BB+, ou seja, para o primeiro nível de lixo, estando por isso a um degrau de ser considerado um investimento de qualidade, tanto do rating de longo prazo como o de viabilidade.



Ambos estavam anteriormente em BB. Por sua vez, o "outlook" mantém-se "estável".





A agência de notação financeira salienta que este "upgrade" reflete "sobretudo a melhoria da qualidade dos ativos do banco, que agora está mais próxima dos pares com classificação mais alta". Ainda assim, "o índice de ativos problemáticos permanece ligeiramente acima da média dos bancos do sul da Europa".

Além disso apesar de "a capitalização do grupo ter melhorado", "continua exposta aos custos dos litígios", referentes ao caso dos empréstimos em francos suíços em que está envolto o polaco Bank Millenium – detido em em 50,1% pelo BCP.

A conversão de créditos em francos suíços para a moeda local, o zloty, é uma questão que se prolonga há vários anos.





O Tribunal de Justiça da União Europeia, em 2019, determinou que os clientes dos bancos polacos podiam pedir aos tribunais que os contratos de crédito à habitação celebrados em 2008 e denominados em francos suíços fossem convertidos para a moeda local. Desde essa decisão, os bancos têm acumulado provisões que atingem mais de 37 mil milhões de zloties, cerca de 7,76 mil milhões de euros.Mais recentemente, em 2021, um tribunal de Varsóvia pediu a opinião dos juízes europeus sobre se os bancos podiam continuar a cobrar a estes clientes, que tem sido uma das formas da indústria bancária recuperar taxas de juro e comissões perdidas com estes empréstimos.

Ainda assim "esta fragilidade no rating relativamente aos seus pares é atenuada pela resiliente rentabilidade antes de imparidades devido à sólida eficiência nos custos e ao ‘franchise’ da banca a retalho, líder em Portugal".

(Notícia em atualização).