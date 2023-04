Tesouro cancela próximos dois leilões de dívida de curto prazo

Portugal decidiu não avançar com dois leilões de dívida de curto prazo que tinha marcado para a próxima semana e para maio. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou esta sexta-feira a decisão, justificada por não ter necessidade de mais financiamento neste momento."O IGCP anuncia o cancelamento dos leilões de bilhetes do Tesouro programados para os dias 19 de abril e 17 de maio de 2023", diz a entidade liderada por Miguel Martín. "Devido à situação de tesouraria favorável, o IGCP, E.P.E. decidiu cancelar os próximos dois leilões de BT dos dias 19 de abril e 17 de maio de 2023".Estas duas operações eram as únicas emissões de BT marcadas para o segundo trimestre do ano. A última vez que o IGCP esteve no mercado para uma colocação de títulos de curto prazo foi a 15 de março, quando captou 723 milhões de euros a seis e 12 meses, com as taxas de juro perto de tocarem a fasquia dos 3%.