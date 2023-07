Portugal vai emitir até 1.250 milhões de euros em BT na quarta-feira

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai avançar, na próxima quarta-feira, com o terceiro leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) do ano, para angariar até 1.250 milhões de euros.

O instituto liderado por Miguel Martín vai emitir entre 1.000 milhões de euros a 1.250 milhões de euros em duas linhas de dívida a curto prazo. A mais curta tem a sua maturidade em 19 de janeiro de 2024 (6 meses), enquanto a mais longa vai vencer a 19 de julho de 2024 (12 meses).

Na última emissão de dívida de curto prazo, realizada a 15 de março, Portugal colocou 723 milhões de euros em emissões de Bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses, com as taxas de juro perto de tocarem a fasquia dos 3%.



A agência da dívida portuguesa emitiu 300 milhões de euros a 12 meses, em que a "yield" ficou em 2,975% - e na maturidade mais curta, a seis meses, o Tesouro captou 423 milhões de euros, numa linha com uma taxa de 2,893%.