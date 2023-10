Tesouro reduz parede de dívida de 2024 para seis mil milhões

A agência que gere a dívida pública avançou ontem com uma troca de obrigações do Tesouro que alivia a pressão sobre os reembolsos no próximo ano, mas também em 2025 e 2027.

Tesouro reduz parede de dívida de 2024 para seis mil milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Tesouro reduz parede de dívida de 2024 para seis mil milhões O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar