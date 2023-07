Toyota Caetano com luz verde para emitir 15 milhões e vender dois imóveis

Os acionistas da Toyota Caetano aprovaram esta terça-feira, em assembleia-geral extraordinária, uma emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 15 milhões de euros, bem como a alienação de dois edifícios, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A emissão autorizada pelos acionistas será representada por "150 obrigações escriturais, nominativas, com o valor nominal unitário de 100 mil euros, pelo prazo de cinco anos".A taxa de juro do montante é dividida em dois, sendo que 7,5 milhões de euros vão ter uma taxa variável correspondente à Euribor a seis meses a que acresce 1,15%. Para este montante o pagamento do capital será efetuado no final do prazo e os juros serão pagos semestralmente "e serão colocadas por subscrição particular e direta, sendo este empréstimo denominado por 'Toyota Caetano Portugal 2023 – 2028 - TAXA VARIÁVEL'".Já na segunda parte do montante, de 7,5 milhões de euros, será uma taxa fixa que irá corresponder a um montante fixo, "em que o pagamento do capital será integralmente efetuado no final do prazo e os juros serão pagos semestralmente e postecipadamente, e serão colocadas por subscrição particular e direta, sendo este empréstimo denominado por 'Toyota Caetano Portugal 2023 – 2028 – TAXA FIXA'".Adicionalmente, o conselho de administração da empresa foi autorizado a vender um prédio urbano em Alcabideche, Cascais e a "Quinta do Peixoto" na união de freguesias do Carregado e Cadafais no concelho de Alenquer.