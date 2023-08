Bancos chineses preparam cortes de juros para estimular consumo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na semana passada, o banco central da China anunciou também uma redução da taxa de juro de referência em dez pontos base, de 3,55% para 3,45%, tratando-se do segundo corte este ano face a dados económicos aquém das expectativas.

A taxa de referência dos empréstimos a um ano (LPR) foi alterada pela última vez em junho, quando o banco central a reduziu de 3,65% para 3,55%.

A China deverá anunciar esta terça-feira que os maiores bancos estatais vão baixar a taxa de juro aplicada à maioria das hipotecas existentes. A notícia, que dá conta de uma medida muito antecipada pelo mercado, está a ser avançada pela Bloomberg, que cita fontes familiarizadas com o tema.Os cortes em causa deverão incidir apenas nos empréstimos para a compra da primeira casa, adianta a agência noticiosa.Além desta medida, instituições como oe o China Construction Bank deverão cortar os juros pagos pelos depósitos no final desta semana. A confirmar-se, é a terceira vez no espaço de um ano que os bancos chineses reduzem esta taxa, numa tentativa de impulsionar o consumo.A pressão sobre Pequim para estimular o consumo tem vindo a aumentar, numa altura em que uma série de indicadores económicos mostram que a segunda maior economia mundial continua a ter dificuldades na retoma após mais de dois anos fechada devido à pandemia de covid-19.(Notícia atualizada às 12:36)