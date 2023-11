Fed mantém juros diretores nos EUA inalterados em máximos de 22 anos

intervalo fica assim entre 5,25% e 5,5%, tal como era esperado pelo mercado."Indicadores recentes sugerem que a atividade económica expandiu a um ritmo forte no terceiro trimestre. Os ganhos de emprego moderaram-se desde o início do ano, mas permanecem fortes, e a taxa de desemprego manteve-se baixa. A inflação permanece elevada. O sistema bancário dos EUA é sólido e resistente", indicou o banco central liderado por Jerome Powell para justificar a decisão.

Apesar disso, antecipa que as condições financeiras e de crédito mais restritivas para famílias e empresas possam pesar sobre a atividade económica, a contratação e a inflação. "A extensão destes efeitos permanece incerta. O Comité continua muito atento aos riscos de inflação", diz."Ao avaliar a orientação adequada da política monetária, o Comité continuará a acompanhar as implicações das informações recebidas para as perspectivas económicas. O Comité estará preparado para ajustar a orientação da política monetária, conforme apropriado, se surgirem riscos que possam impedir os objetivos de serem alcançados", acrescenta.