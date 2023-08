Taxa de juro média dos novos créditos à habitação atinge 3,7% na Zona Euro

A taxa de juro média para novos créditos à habitação entre os países da Zona Euro continua a subir. Em junho aumentou 16 pontos base para 3,7%, o valor mais elevado desde março de 2012, segundo dados divulgados pelo Banco Central Europeu (BCE) esta quarta-feira.



Nesta tabela, Portugal é o quinto mais elevado, com um juro médio de 4,26%. Em primeiro lugar figura a Lituânia com 5,58%, seguida pela Letónia com 5,56% e a Estónia com 5,44%. O Chipre fecha o top cinco com uma taxa de 4,27%.





A maior subida foi registada nos empréstimos com taxa variável e taxa mista, fixa durante um ano, que aumentou 16 pontos base para 4,39%.Nas empresas, a taxa de juro média para novos empréstimos também subiu 22 pontos base para 4,79%, um máximo de dezembro de 2008. Portugal neste indicador está também acima da média da Zona Euro, com um juro de 5,51%.Relativamente aos novos depósitos, aumentaram 23 pontos base de 2,47% para 2,7% na Zona Euro, a maior subida desde outubro de 2012. Em Portugal foi também registada uma subida, passando de 1,3% para 1,58% - o valor mais elevado desde junho de 2014. Dos 20 países da Zona Euro, os bancos portugueses pagam a quinta taxa de juro mais baixa nos depósitos.No topo da tabela está a Estónia que remunera 3,75% e atrás de Portugal estão a Grécia, a Eslovénia, o Chipre e a Croácia, com juros que rondam 1,07% e 1,52%.No caso das empresas, a taxa de juro dos novos depósitos também registou uma subida de 20 pontos base para atingir 3,16%, algo que não acontecia desde dezembro de 2008. As instituições financeiras a atuar em Portugal remuneram 2,65% às empresas em média pelos novos depósitos, o que coloca Portugal em sexto lugar da tabela.O ciclo de aperto da política monetária é apontado pelos especialistas do BCE como a principal razão tanto para o aumento dos novos juros do crédito da casa, bem como a remuneração dos depósitos.