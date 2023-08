Banca recupera 2,5 mil milhões em depósitos

As poupanças das famílias aumentaram pelo segundo mês consecutivo, com os bancos a recuperarem 2,5 mil milhões de euros em depósitos em junho e julho. Ainda assim, no total do ano, a fuga é superior a seis mil milhões de euros.



Em julho, o valor dos depósitos bancários das famílias aumentou 1,3 mil milhões de euros. Foi a segunda subida consecutiva, mas pode ainda ser cedo para falar em viragem. Benoit Tessier/Reuters Mariana Ferreira Azevedo 22:00







As poupanças das famílias guardadas nos depósitos dos bancos voltaram a subir pelo segundo mês consecutivo para 176,2 mil milhões de euros. Apesar da recuperação de 2,5 mil milhões de euros em dois meses aliviar a tendência de fuga de depósitos que a banca tem vivido, desde o início do ano o saldo ainda é negativo.



