Juros dos depósitos sobem para 1,69% em julho, o valor mais alto desde julho de 2014

A banca está a reforçar a remuneração das poupanças das famílias há sete meses consecutivos. A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou para 1,69% em julho - o valor mais alto desde julho de 2014 -, o que representa uma subida de 0,11 pontos percentuais face aos 1,58% registados em junho , de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.A desagregação por prazo mostra que, em julho, os novos depósitos com prazo, que representaram 89% dos novos depósitos a prazo, foram remunerados em média a 1,66% (1,58% em junho). Os novos depósitosregistaram uma remuneração média de 1,91% (1,49% em junho), enquanto os novos depósitos com prazoapresentaram a remuneração média mais elevada, de 1,98% (1,76% em junho).A tendência altista verifica-se desde setembro do ano passado (com alguns meses de estabilização), mas tem vindo a acelerar com a fuga dos depósitos para certificados de aforro e amortizações do crédito à habitação. Apesar do novo aumento em julho, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 7.611 milhões de euros, menos 107 milhões do que no mês anterior.

No caso das empresas, a remuneração média dos novos depósitos a prazo fixou-se em 2,96% em julho, o que corresponde a um aumento de 0,23 pontos percentuais relativamente ao mês anterior. As novas operações de depósitos totalizaram 7.754 milhões de euros, mais 243 milhões do que em junho, 99,5% dos quais foram aplicados em depósitos a prazo até um ano.





