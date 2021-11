10ª Edição do Prémio Saúde Sustentável

Entrevistas a Fátima Cardoso, Diretora da Unidade de Mama, Centro Clínico da Fundação Champalimaud, Personalidade PSS 2021, Francisco Rocha-Gonçalves, Head of Market Access and Public Affairs, Sanofi e a Ricardo Constantino, Head of Heath and Public Sector, NTT DATA