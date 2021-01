Eurogrupo debate planos de recuperação

O Eurogrupo, que congrega os ministros de Finanças e Economia dos países membros da União Europeia, realizaram hoje uma reunião, por vídeoconferência, em que debateram os planos de recuperação pós-covid-19. No contacto estabelecido com o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Larry Summers, os ministros abordaram sobre as relações económicas com a nação norte-americana.