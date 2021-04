"Portugueses querem apostar em veículos mais avançados e menos poluentes"

Ricardo Amaral, diretor de Comunicação, Marketing & Produto da Toyota, explica nesta entrevista o que a marca tem feito em matéria de sustentabilidade, evolução tecnológica e mobilidade elétrica, recordando o passado e projetando o futuro.

Como está a mobilidade elétrica em Portugal?

Em mais de 20 anos de venda de veículos eletrificados, temos sentido uma enorme mudança em termos de recetividade dos clientes à eletrificação. Quando começámos a venda de híbridos, em 2000, e, passados alguns anos, com os híbridos plug-in. E mais recentemente com o anúncio de veículos elétricos a bateria ou a hidrogénio.



Existe, acima de tudo, a vontade de mudar, quer por veículos tecnologicamente mais avançados, quer por opções menos poluentes. Existe, efetivamente, menor resistência à mudança do que num passado recente. O mercado tem vindo a confirmar a eficiência e fiabilidade dos híbridos Toyota, que resulta num aumento de quota de mercado da marca e na consecutiva liderança na venda de veículos eletrificados em Portugal há sete anos consecutivos.



O que é preciso fazer para melhorar a mobilidade elétrica no país?

É essencial informar e mostrar as vantagens de cada tecnologia. Para uso geral, os híbridos continuam a ser uma opção acessível e amiga do ambiente sem que o cliente precise de alterar hábitos ou o estilo de vida. É possível circular em modo elétrico até 50% do tempo, sem emissões de CO2. Os híbridos plug-in são o melhor de dois mundos, permitindo circular na grande maioria dos percursos pendulares em modo elétrico e se existe a necessidade de percorrer uma distância mais longa de forma inesperada é um veículo híbrido que é também mais amigo do ambiente.



Os elétricos a bateria serão uma opção cada vez mais popular nas cidades, onde as distâncias são mais curtas e existe facilidade de carregamento.



Os elétricos a hidrogénio são uma solução muito interessante e deve ser vista de forma mais holística integrada na "Sociedade do hidrogénio". A Toyota acredita que a tecnologia a pilha de combustível (fuel cell) terá um papel importante no futuro próximo. Em 2015, a Toyota lançou o Mirai em vários países, o primeiro sedan a pilha de combustível de produção em série. Foram vendidas mais de 10 mil unidades da primeira geração em países onde existe rede de abastecimento de hidrogénio. Infelizmente, em Portugal ainda não está disponível o primeiro posto de abastecimento.



Fale-me um pouco da estratégia de eletrificação da Toyota.

Desde o primeiro momento em que a Toyota decidiu caminhar rumo à mobilidade eficiente, com o lançamento do Prius, em 1997, nunca mais parou na construção da sua visão por um futuro mais sustentável. Esta jornada fez-se com inovação e superação capaz de rasgar com o convencional e foi brindada com a confiança de mais de 16 milhões de clientes em todo o mundo, que diariamente conduzem um automóvel com tecnologia híbrida da Toyota.

Passadas mais de duas décadas, e já na quarta geração de híbridos na estrada, a visão da Toyota vai mais além e apresenta a sua visão Beyond Zero! A marca acelera rumo à sociedade do futuro, com planos para lançar 40 novas ou renovadas propostas de automóveis híbridos, híbridos plug-in, 100% elétricos ou movidos a hidrogénio até 2025, fornecendo a tecnologia de eletrificação certa, para o cliente certo, no momento certo.



Que veículos eletrificados vossos vão ser lançados ainda este ano e em 2022?

Lançámos recentemente a nova geração Yaris, uma referência no segmento B e pioneiro no segmento em 2012 com uma versão eletrificada, mantém-se hoje como a principal referência full-hybrid no segmento. Esta estreia a 4ª geração do sistema híbrido da Toyota, com provas dadas desde o lançamento do Prius em 1997. Esta tecnologia oferece uma solução com baixos custos de manutenção e consumo de combustível e emissões reduzidas. Em Portugal, mais de metade dos Yaris vendidos são eletrificados com a tecnologia híbrida da marca.



Em relação aos SUV...

... este ano lançámos três SUV muito aguardados. O maior SUV da nossa gama é o novo Highlander, que promete agitar o segmento E-SUV, e complementa a nossa gama acima do RAV4. Este SUV de sete lugares é o topo de gama dos SUV híbridos da marca e estará disponível apenas com motorização full-hybrid, com muito espaço e conforto para toda a família.





No segmento B-SUV, irá ser lançado no último trimestre deste ano o Yaris Cross, muito aguardado num segmento em crescimento. Está disponível com a motorização full-hybrid e destaca-se por oferecer um sistema de tração às quatro rodas com um motor elétrico no eixo traseiro.

Por fim, lançámos este mês o RAV4 plug-in, que promete ser uma referência no segmento pela dinâmica, refinamento, conforto e autonomia em modo elétrico com mais de 70 km em modo elétrico e 98 km em cidade (em ciclo WLTP). No próximo ano haverá mais novidades seguramente.





Quantos modelos eletrificados tem a Toyota?

A Toyota tem uma gama alargada de modelos full-hybrid. Oito modelos híbridos e dois modelos híbridos plug-in.



Quando chegará ao mercado português o Toyota bZ4X, o primeiro veículo 100% elétrico da marca?

O Toyota bZ4X Concept é um SUV de tamanho médio, similar ao RAV4, com tração às quatro rodas, que é parte integrante da transição da Toyota de uma empresa de automóveis para uma empresa dedicada a fornecer melhor mobilidade para todos. "bZ" é um acrónimo de "beyond Zero", (para além do zero), reforçando o compromisso da marca em não só atingir zero emissões e a neutralidade carbónica, mas também em concretizar novos benefícios para o ambiente, para as pessoas e para a sociedade como um todo.





Previsto na Europa já em 2022, o modelo apresenta a nova plataforma e-TNGA - dedicada a veículos elétricos e promete a estreia de um sistema avançado steer-by-wire e capacidade de carregamento solar.



Pode apontar algumas medidas ou ações que têm sido adotadas pela Toyota Caetano Portugal nas suas unidades fabris, equipamentos industriais, stands de automóveis, enfim toda a organização, para se conseguir um país mais sustentável?

Existem várias iniciativas integradas no Desafio Ambiental 2050. Mas em Portugal a Toyota conta com uma iniciativa que existe de forma contínua desde 2005 chamada "Um Toyota, Uma Árvore". Por cada Toyota vendido a marca planta uma árvore. Ao abrigo deste programa já foram plantadas mais de 180.000 árvores.