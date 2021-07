Sistema "inteligente" da BMW para híbridos desenvolvido pela Critical TechWorks chega a Portugal

Está a ser desenvolvido desde 2019 e tem ADN português. A partir deste mês, o sistema BMW eDriveZones vai passar a estar disponível em Portugal.Segundo uma nota de imprensa enviada esta terça-feira pela BMW, trata-se de "um sistema automático que permite, aos mais recentes modelos híbridos plug-in da marca, passar automaticamente para o modo elétrico assim que entram numa zona de zero ou baixas emissões dentro das cidades". O objetivo é "diminuir os níveis de emissões poluentes nas áreas urbanas, contribuindo, desta forma, para melhorar a qualidade de vida dentro das cidades".O sistema está a ser desenvolvido desde 2019 em Portugal pela equipa da Critical TechWorks, uma joint venture entre o BMW Group e a empresa portuguesa Critical Software, em coordenação com a equipa da BMW em Munique.

O desenvolvimento da nova tecnologia surgiu porque "em todo o mundo, cada vez mais cidades estão a criar zonas onde o trânsito é proibido na totalidade ou é permitido apenas de forma limitada".A tecnologia chega este mês a Portugal, estando já disponível em Lisboa, Porto e Braga, nomeadamente nos modelos BMW 330e, BMW 745e, BMW X5 xDrive45e e BMW 530e. "Em breve", remete a marca, "chegará a outras cidades e a mais modelos híbridos plug-in".Citado na mesma nota, o Diretor Geral da BMW Portugal, Massimo Senatore, garante que a tecnologia "vem complementar as medidas já implementadas pelo BMW Group na área da sustentabilidade", como a redução, até 2030, das emissões de carbono por veículo produzido, e o objetivo de que 50% das vendas totais do grupo correspondam a veículos eletrificados também em 2030. "Até ao final do ano, chegarão ainda a Portugal novas ferramentas do grupo com vista à promoção da transição para mobilidade elétrica", adianta.

Já Jaime Vaz, da equipa de desenvolvimento da Critical TechWorks, sublinha que o BMW eDriveZones "é a prova de que a tecnologia pode contribuir muito para um futuro mais sustentável".