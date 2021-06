Via Verde Electric chega a Barcelos

A Brisa e os seus parceiros Ionity e Cepsa inauguraram esta semana os dois primeiros postos de carregamento elétrico ultrarrápido na A3, que integram o Via Verde Electric, localizados na área de serviço de Barcelos, ao quilómetro 56,4, no sentido Norte/Sul (Valença / Porto).



Em comunicado, as empresas referem que estes postos de carregamento ultrarrápido produzidos pela Ionity "têm uma potência de 350 kW e estão entre os mais potentes do mercado, aproximando o tempo de carregamento ao de uma curta pausa durante a viagem, e estão em funcionamento 24 horas por dia".





Leia Também Via Verde Eletric arranca com carregamentos nas autoestradas em 15 minutos

Em abril, a Brisa, a Ionity e a Cepsa inauguraram o Via Verde Electric no Sul do país, em Almodôvar, na A2, com os primeiros quatro postos de carregamento elétrico ultrarrápido instalados numa autoestrada nacional e que já se encontram em funcionamento.

Além das áreas de serviço de Almodôvar e de Barcelos, estas três empresas vão implementar, no total, 12 postos de carregamento elétrico ultrarrápido ao abrigo do Via Verde, quatro em Estremoz e em Leiria, respetivamente.

Até ao final do ano, o Via Verde Electric será composto por 82 postos de carregamento elétrico rápido e ultrarrápido instalados em 21 áreas de serviço localizadas nas autoestradas operadas pela Brisa Concessão Rodoviária.