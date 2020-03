Realidade do Orçamento mudou com o Covid-19

O Orçamento do Estado para 2020 assenta numa previsão de crescimento da economia de 1,9% e prevê um excedente de 0,2% do PIB.

A produtividade é crítica para Portugal

É esta variável que pode gerar os rendimentos que permitam contrabalançar as despesas com o envelhecimento da população.

Do ponto de vista estrutural o Orçamento 2020 continua na mesma linha dos anteriores orçamentos, desde 2016. Tem medidas de caráter social de apoio à família, para combater a pobreza, propõe a valorização das pensões mais baixas, maior e melhor inclusão com a deficiência "e só muito para baixo é que se preocupa com a questão de como é que vamos criar rendimento para fazer face a estas medidas, que do ponto de vista da justiça social são sobejamente positivas e necessárias", disse João Duque.



O estímulo e o apoio à modernização das empresas e à criação de emprego, "o que é sempre um problema, mas sem se preocupar muito com a qualidade do emprego". Se discrimina positivamente o emprego devia ser com base em vetores como a produtividade, defende o professor catedrático do ISEG.



A variável crítica da população



"Não há estímulos certeiros para uma variável que é crítica, e de que Portugal precisa para resolver o problema que tem de desajuste entre as despesas e receitas que vai ter com o envelhecimento da população, tanto em termos de pensões como de serviços de saúde, versus o que é a sua população ativa para promover o rendimento que, do ponto de vista coletivo, possa depois ser redistribuído para garantir o SNS e as pensões", sublinhou João Duque.



"Há uma variável crítica que Portugal deixou passar que era a da população, em que não foi feito nada, embora agora no Orçamento se vá fazendo medidas esparsas, mas não há cultura de país para estas questões", salientou. Agora é a vez da variável crítica da produtividade, que não está a ser estimulada, "mas que se devia começar já, acabando por ser um orçamento que não pensa no futuro, exceto o eleitoral, mas não do ponto de vista do futuro do país".



João Duque sublinhou ainda que o OE 2020 ignora o mercado de capitais. "Um orçamento de um país que se imagina feito fora do mercado de capitais é um bocado estranho, porque não há qualquer relação com a poupança nem como a forma como se financia o investimento das empresas. É como se o mercado de capitais não existisse."