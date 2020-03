E se as variáveis do Orçamento virarem ao contrário?

Os orçamentos da anterior legislatura beneficiaram de uma conjuntura económica muito favorável e que é difícil de repetir. Mas estas variáveis, como os juros baixos ou o crescimento dos principais destinos das exportações, podem alterar-se subitamente, alertou João Duque, professor catedrático no ISEG, na conferência "OE 2020: Crescimento para as Empresas?", uma parceria entre a PLMJ e o Jornal de Negócios que se realizou no passado dia 3, em Lisboa.



"Este Orçamento vai na linha dos anteriores, pois como o próprio documento diz: o OE 2020 dá continuidade à política orçamental iniciada em 2016", referiu João Duque. Há uma aposta em algo que foi muito favorável: uma conjuntura económica em que "todas as variáveis eram ‘boost’". "É difícil repetir esta conjuntura em que o dinheiro existia numa abundância inesperada, a custo absolutamente extraordinário, as taxas de câmbio eram favoráveis, a energia foi barata, as matérias-primas não representaram um problema, a Europa, para onde exportamos cada vez mais, estava a crescer, tudo corria bem e parecia um sonho", salientou João Duque, que também é presidente da SEDES.





Fica para segundo plano o estímulo às empresas, ao desenvolvimento e ao investimento. João Duque

Presidente da SEDES



Mas o complicado é que "de repente podem virar-se todas as variáveis ao contrário e ao mesmo tempo, com exceção do preço da energia, particularmente o petróleo, que está baixo e com tendência para baixar por causa da crise de crescimento e das tensões entre países produtores de petróleo, e que tem peso significativo na economia portuguesa".



Receita comprometida é difícil de retirar



Os problemas desta contração económica, que até poderia "gerar maior excedente orçamental" em percentagem do PIB, estão "na captação de receita e na despesa comprometida", porque, quando se compromete despesa "é muito difícil retirá-la". Esta é uma questão importante se se quiser atacar o problema do défice estrutural.



O consumo representa mais de 2/3 do PIB, por isso os impostos sobre o consumo tem de facto um peso muito significativo no orçamento, como é o caso do IVA, "que é cada vez mais importante tanto pelo consumo interno como pelos turistas que pagam IVA, recuperam algum mas pagam muito, como o da restauração".