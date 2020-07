Prémio Negócios Sustentabilidade 20 | 30

Os prémios



Sustentabilidade social



Igualdade e diversidade

Iniciativas, serviços ou produtos que contribuam para o desenvolvimento e fortalecimento social e visem a igualdade de género e redução de desigualdades, através da eliminação da discriminação e da violência de género, especialmente para mulheres e crianças, e de qualquer tipo de discriminação.

Júri

António Saraiva, presidente da CIP, Filipe Almeida, presidente do Portugal Inovação Social, Filipe Santos, Senior Associate Dean da Católica Lisbon , Margarida Couto, presidente do Grace e sócia da Vieira de Almeida.



Bem-estar e cidades sustentáveis

Serão aceites nesta categoria as iniciativas, serviços ou produtos que promovam cidades sustentáveis e o bem-estar da comunidade.

Júri

José Manuel Pedreirinho, presidente do Ordem dos Arquitetos, Luísa Schmidt, socióloga e investigadora do ICS, Miguel Castro Neto, subdiretor da NOVA Information Management School e coordenador, NOVA Cidade - Urban Analytics Lab, Miguel Eiras Antunes, partner, Smart City, Smart Nation and Local Government da Deloitte, e Paula Teles, CEO da Mobilidade PT.



Sustentabilidade ambiental



Descarbonização

Serão aceites nesta categoria, iniciativas, serviços ou produtos que criem um impacto positivo a nível da redução das emissões de gases com efeito de estufa e promoção da luta contra as alterações climáticas.

Júri

António Martins da Costa, administrador executivo da EDP - Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, Joana Portugal Pereira, autora do Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do IPCC, investigadora Convidada do Imperial College London (CEP/ICL) e professora em Planeamento Energético (COPPE/UFRJ), Júlia Seixas, professora e presidente do DCEA da FCT UNL, Luís Urmal Carrasqueira, Managing Director da SAP Portugal , Pedro Martins Barata, Partner da Get2C e coordenador da equipa que elaborou o Roteiro para a Neutralidade Carbónica.



Economia circular

Serão aceites nesta categoria iniciativas, serviços ou produtos que resultem em inovação nas áreas de conceção, design, produção, distribuição e consumo, através da aplicação de princípios de economia circular ao longo do ciclo de vida do produto, promovendo a reutilização, reparação, renovação e reciclagem.

Júri

António Miguel Ferreira, CEO, Claranet, Helena Pereira, presidente da Fundação Ciência e Tecnologia, Isabel Furtado, presidente da Direção da COTEC, João Castello Branco, presidente da BCSD e CEO da The Navigator Company, Paulo Lemos, diretor-geral da ENV.



Sustentabilidade económica



Digital e IA

Serão aceites nesta categoria candidaturas de iniciativas, serviços ou produtos que representem soluções tecnológicas e digitais inovadoras que promovam o acesso a informação e tecnologias que contribuam para o bem-estar social, saúde pública ou ambiente, aumento da produtividade e redução de tempos de espera, otimização de processos e procedimentos manuais.

Júri

Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI, Arlindo Oliveira, professor catedrático do IST, João Nuno Bento, CEO da Novabase, e Luísa Ribeiro Lopes, presidente da dns.pt



Finanças sustentáveis

Serão aceites nesta categoria iniciativas, serviços ou produtos que abranjam serviços ou produtos financeiros que compreendam critérios de sustentabilidade nas suas características e critérios de elegibilidade, e que tenham como objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento económico sustentável, em prol do ambiente e da comunidade.

Júri

Clara Raposo, presidente do ISEG, Francisco Veloso, dean do Imperial College London, Isabel Ucha, Managing Board Member do Euronext e CEO do Euronext Lisbon, João Pratas, presidente da APFIPP, José Crespo de Carvalho, professor catedrático do INDEG, e Ricardo Nogueira, board member do Washington DC Green Bank.



Comunicação de sustentabilidade

Serão aceites nesta categoria candidaturas de iniciativas, serviços ou produtos que representem soluções de comunicação eficazes e de caráter educativo na sociedade, permitindo aumentar a transparência da informação e/ou consciencialização acerca de temas de sustentabilidade

Júri

Carla Borges Ferreira, diretora do Meios & Publicidade, Francisco Teixeira, diretor-geral da Universidade Europeia/IADE/IPAM, Nuno Pinto Magalhães, presidente da Direção da ICAP, Manuela Botelho, secretária-geral da APAN e Susana Albuquerque, presidente do Clube Criativos de Portugal.



Categorias especiais

Estas categorias não estão sujeitas a candidatura e os vencedores serão nomeados e escolhidos pelos membros do júri.



Personalidade

Premiar uma personalidade que se tenha destacado pela sua conduta e atuação em prol da sustentabilidade no âmbito social, ambiental e económico.



Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos

Serão premiadas organizações que tenham demonstrado uma resiliência extrema ao choque externo provocado pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, bem como iniciativas e contributos de resposta em prol da sociedade.



O período de candidatura é até 9 de outubro de 2020. Informações sobre o regulamento do Prémio em www.premionegociossustentabilidade.negocios.pt