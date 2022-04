A celebração da floresta

A floresta é um setor muito importante na economia, na paisagem e para o ambiente em Portugal. Armando Esteves Pereira, Diretor do Correio da Manhã

"Esta terceira edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade, prevista para o biénio 2020/2021, decorreu em circunstâncias particularmente adversas devido ao contexto pandémico, o que nos levou a prolongar o prazo de candidaturas até ao final de 2021", referiu António Redondo, presidente da CELPA, na abertura da entrega de prémios do Prémio Floresta e Sustentabilidade, a que Daniel Bessa, presidente do júri, chamou "a festa da floresta"."É um prémio muito importante para a CELPA e para as empresas associadas, porque é o nosso momento de celebração e em que conseguimos juntar uma série de agentes ligados à floresta, às diferentes fileiras para além da pasta e papel", disse Francisco Gomes da Silva, diretor-geral da CELPA.O Prémio Floresta e Sustentabilidade é uma iniciativa bienal da CELPA - Associação da Indústria Papeleira, em parceria com o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã, e com o patrocínio do Ministério da Economia, tendo como knowledge partner a PwC.Foram recebidas 28 candidaturas nas quatro categorias a concurso, quando na 2.ª edição tinham sido 55 candidaturas. O número de candidaturas esteve relacionado com a pandemia de covid-19 que tem assolado Portugal desde março de 2020, com particular incidência em 2020 e 2021.Como referiu Daniel Bessa, presidente do júri, "a perda maior foi nas escolas". "Na edição anterior esta sala estava cheia de miúdos, vindos das escolas, e esta edição foram apenas quatro candidaturas". Daniel Bessa lamentou ainda o facto de haver poucas empresas a concurso. "Acho uma pena que as empresas florestais não estejam mais presentes neste concurso porque é uma festa da floresta".

Para Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, "a sustentabilidade é hoje em dia incontornável e a floresta não poderia ficar de fora desta transformação que estamos a atravessar na sociedade". Por sua vez Armando Esteves Pereira, diretor do Correio da Manhã, frisa que "esta iniciativa é muito importante porque dá voz a iniciativas fundamentais de valorização dos recursos naturais não só na sua dimensão ambiental e social, mas também económica". Salientou ainda a importância para a fixação da população no interior e que a captura de carbono não se faz sem a floresta.





Para a próxima edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade, Francisco Gomes da Silva promete "um novo fôlego, renovando algumas categorias, valorizando os próprios prémios, porque o valor do prémio, para além do simbolismo, é importante para algumas das organizações que o recebem. Para o futuro fica o lançamento de uma nova edição refrescada e que durará muitos e longos anos na comemoração da floresta portuguesa".