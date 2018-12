A Primavera de Braga é de software

23,4

Milhões de euros

Facturação da Primavera Software no ano passado.

Foi a empresa mais desejada em Braga, o que permitiu captar bons engenheiros e outras competências.



Tivemos de pôr os pés no caminho e fazer muitos quilómetros para encontrar os clientes, algo que hoje é facilitado com os meios digitais. Jorge Baptista

Co-presidente executivo da Primavera Software

"Mas não foi fácil porque Braga há 25 anos era no fim do mundo, e chegar ao Porto eram duas horas e meia de carro e a Lisboa demorava-se cinco horas", recorda, "os centros de decisão e de negócio estavam muito longe". "Não era fácil viajar, olhar o mundo de forma a abarcá-lo e colocar a nossa oferta e o nosso conhecimento", considera Jorge Baptista.Mas Braga tinha, e hoje ainda mais, uma grande disponibilidade de talentos e de recursos que permitiam fazer, desenhar e conceber produtos tão competitivos e tão inovadores como seriam em outros pontos do globo."Tivemos de por os pés no caminho e fazer muitos quilómetros para encontrar os clientes, algo que hoje é facilitado com os meios digitais", conta Jorge Baptista. Foram condições para o seu desenvolvimento nos primeiros anos sendo certo que, do ponto de vista comercial.A Primavera teve "várias estrelas", como diz Jorge Baptista. Lançou um produto inovador, o que fez com que o mercado olhasse para a Primavera como uma empresa a ter em conta. "O que nos faz crescer e consolidar ao longo do tempo".



Para manter o talento a empresa projectou-se como "um projecto ganhador em cada momento", porque "atrai os melhores e os que querem fazer parte do sucesso". Há medida que a empresa cresce e vai tornado maior aumenta também a sua capacidade de retenção e conquista do talento.



A Primavera foi durante muitos anos "a mais desejada em Braga, hoje mantém-se mas há muito mais oferta, e isso permitiu captar muitos bons engenheiros e outras competências nas outras áreas".



Hoje a Primavera tem mais de 40 mil clientes espalhados por cerca de 20 países, contando subsidiárias em Espanha, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Dubai e uma rede internacional de parceiros de negócio. Investem 25% do volume de negócios em I&D e conta com cerca de 100 engenheiros entre as cerca de 300 pessoas que emprega.



Em 2017, a Primavera registou um volume de negócios de 23,4 milhões de euros, mais 14% do que em 2016, tendo crescido 14% no mercado e em Angola cresceu 10% e Moçambique cresceu 22%.