Filipe Santos: “A luta pelo talento é muito grande”

"Houve nos últimos 30 anos uma transformação brutal e dramática do paradigma económico. Passou-se de uma economia física assente em produção de produtos físicos com mão de obra relativamente massificada, com algum grau de especialização, para uma economia profundamente digital baseada em serviços e inteligência. E, se há um produto, é de uma forte integração tecnológica. " A análise é de Filipe Santos diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics, na conferência "Inovação, IDE e Smart Cities", organizada pelo Negócios em parceria com a Cellnex.Neste novo paradigma, em que o capital deixou de ser escasso e se tornou abundante e em que a localização perdeu importância, o fator-chave é o talento. Para Filipe Santos, "as pessoas não fazem ideia hoje da guerra de talentos a nível mundial, sobretudo tecnológico, na área da computação". "Há empresas que começam a pagar o curso inteiro ao aluno porque sabem que o vão contratar passados quatro ou cinco anos. A luta pelo talento é muito grande", conclui.No seu entender, o talento "quer estar numa cidade e por isso é que se fala hoje da smart city, ou cidade inteligente, com um contexto urbano de vivência que possa atrair o talento, reter as empresas e ter elementos de sustentabilidade e qualidade de vida". "Quando se olha para a competitividade, dantes era o país e agora começa a ser o aglomerado urbano numa cidade e as condições que ela pode ou não criar", defende.Rogério Colaço, presidente do Instituto Superior Técnico, adverte que "a valorização do conhecimento e a fixação do talento não são variáveis independentes". "São fortemente interdependentes, porque um país que tem capacidade de formar talento altamente qualificado e com capacidade de desenvolvimento e de criação de valor económico, mas que não tem meios de valorizar o conhecimento criado, o resultado é que o talento formado emigra".Filipe Santos concorda que houve um "gap" em Portugal entre produção de talento e a capacidade de o absorver nas empresas. E explica que, como esse "gap estava desfasado da economia mundial, onde o talento é muito escasso, fez com que as multinacionais viessem para Portugal absorver o talento através dos centros de competências"."Tendo em conta o investimento que estamos a fazer em inovação e a necessidade de cada vez mais sermos uma empresa de tecnologia do que de seguros, isso significa que as necessidades de talento são significativas. Estamos a sentir a pressão sobre os talentos e os salários da mesma maneira que todas as empresas em Portugal", alerta Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade no mesmo debate.O gestor da Fidelidade considera que há uma "pool" de talento no país na qual temos de apostar. A falta de talentos implica olhar para o envelhecimento da população e para recursos híper qualificados, no entanto, também "é preciso apostar nos que não são jovens, mas numa reciclagem acelerada de pessoas que existem na força de trabalho e para fazer face aos desafios da tecnologia e da inovação vão precisar de um upskilling muito forte".A pressão sobre os salários é transversal, como confirma Nuno Carvalhosa, CEO da Cellnex Portugal. "Temos sentido um fenómeno recente em que começa a haver uma pressão inflacionista relevante sobre o custo de mão de obra. No grupo Cellnex, temos várias pessoas em Portugal que já foram convidadas para outras empresas do grupo em outros países", afirmou o gestor, disse Nuno Carvalhosa. frisando que "a fiscalidade, do ponto de vista do indivíduo, não é o fator número um de atração e retenção de talento".