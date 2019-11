Assista em direto ao Grande Encontro “O Futuro dos Mercados Financeiros”

A Grande Conferência “O Futuro dos Mercados Financeiros” realiza-se esta quinta-feira, no âmbito da iniciativa Jogo da Bolsa, que permite a simulação da negociação, em tempo real e de uma forma virtual. Acompanhe em direto.

O Jornal de Negócios e o Banco Carregosa realizam hoje a Grande Conferência "O Futuro dos Mercados Financeiros", no ISCTE, com o objetivo de refletir e analisar em que medida as políticas internacionais, a economia mundial, a política monetária e também a revolução digital vão influenciar os mercados financeiros nos próximos anos.