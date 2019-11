“O Futuro dos Mercados Financeiros” na conferência do Negócios e Carregosa

O Jornal de Negócios e o Banco Carregosa realizam, no próximo dia 14 de novembro, a Grande Conferência "O Futuro dos Mercados Financeiros", no ISCTE, com o objetivo de refletir e analisar em que medida as políticas internacionais, a economia mundial, a política monetária e também a revolução digital vão influenciar os mercados financeiros nos próximos anos.

Esta iniciativa pretende ainda "tomar o pulso" às tendências de investimento para 2020, identificando as oportunidades e riscos a que os investidores devem estar atentos, analisando os mercados e setores recomendados pelos especialistas, entre outras questões relevantes. A Grande Conferência "O Futuro dos Mercados Financeiros" realiza-se no âmbito da iniciativa Jogo da Bolsa, que permite a simulação da negociação, em tempo real e de uma forma virtual.

PROGRAMA:

09h00 Recepção dos participantes

09h30 Boas Vindas

André Verissimo, Diretor, Jornal de Negócios

Maria de Lurdes Rodrigues, Reitora, ISCTE*

Maria Cândida Rocha e Silva, Presidente, Banco Carregosa

09h45 KEYNOTE SPEAKER | O FUTURO DOS MERCADOS

Mário Carvalho Fernandes, Banco Carregosa

10h10 Mesa-redonda | GUERRA COMERCIAL E RISCOS DE RECESSÃO

Daniel Bessa, Economista

Filipe Vasconcelos Romão, Professor convidado do ISCTE-IUL. Professor do Departamento de Relações Internacionais da UAL e professor convidado da Universidade ORT do Uruguai

Nuno Rogeiro, Especialista em Política internacional*

Vítor Ramon Fernandes, Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada de Lisboa

11h15 Coffee break

11h30 Mesa-redonda | TENDÊNCIAS DE INVESTIMENTO

António Seladas, Equity Analyst

Rina Guerra, Gestão de Ativos - Ações, Banco Carregosa

Rui Alpalhão, Departamento de Finanças ISCTE-IUL Business School, Presidente e Administrador Delegado da FundBox SGFIM, SA

Rui Leão Martinho, Bastonário, Ordem dos Economistas

12h30 Encerramento

Ricardo Mourinho Félix, Secretário de Estado Adjunto e das Finanças

*por confirmar

Entrada livre e sujeita a inscrição em www.mercadosfinanceiros.negocios.pt