Estavam a falar com investidores da zona de Cascais e Sintra, quando o grupo HPA Saúde os abordou porque tinha um projecto para o Alvor, já há algum tempo, de um hotel de saúde. O Grupo HPA Saúde, fundado por João Bacalhau, é o maior grupo privado de saúde do Algarve, e está numa fase de expansão, com um grande projecto de um hospital privado na Madeira.



"Percebemos que, com a força da área médica e de saúde do grupo HPA conseguiríamos desenvolver um projecto forte do ponto de vista de saúde e bem-estar. Esta integração está a ser feita neste momento, na conceptualização do detalhe, e será um conceito muito diferenciado e terá impacto nos turistas", salientou Nazir Sacoor.



O Longevity Health & Wellness Hotel, fruto de uma parceria entre o Grupo HPA Saúde e a Longevity Wellness Worldwide, deverá abrir portas na Primavera de 2019 em Alvor, no Algarve. "Se conseguirmos, nos primeiros 3 a 5 anos, executar o plano de negócios vão surgir muitas oportunidades em Portugal e no estrangeiro", salientou Nazir Sacoor.



Clientes do Mundo



"O turismo médico e o turismo wellness são duas avenidas que caminham em paralelo, têm intersecções, mas as motivações são muito diferentes ", explica Nazir Sacoor. "Quem procura uma operação plástica, ou regeneração por detox, está a comparar com outros produtos específicos, não está a comparar com países". Este tem de ter uma conceptualização da solução health e wellness muito bem definida, com profundidade, amplitude, impacto, que é o que procuram.



O Vilalara é um produto cinco estrelas, e tem clientes desde o Reino Unido, Médio Oriente a países de língua russa. Em Vilamoura, registam-se muito mais clientes da Europa.



Para o produto que nasce em 2019, o Longevity Health & Wellness Hotel, a clientela será da Europa, Rússia, Médio Oriente "e começamos a ver o mercado norte-americano a atravessar o Atlântico", garante Nazir Sacoor.







A Longevity Health & Wellness Hotel é uma empresa dedicada ao turismo wellness e tem duas operações no Algarve. Tem uma parceria com o Vilalara Thalassa Resort, em que é a componente medical SPA. "Somos um parceiro específico para um segmento dos vários segmentos que o Vilalara recebe", referiu Nazir Sacoor, parceiro do Grupo HPA Saúde e CEO da Longevity Health & Wellness Hotel.O ano passado abriu o Longevity Cegonha Country Club, em Vilamoura, que teve como visão criar um produto turístico wellness a preços acessíveis. "Sentíamos que havia procura no mercado, mas sempre tivemos a ambição de ter o nosso flagship, um produto 100% de bem-estar, associado a uma série de características a que é necessário obedecer", esclareceu Nazir Sacoor.