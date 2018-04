Enquanto banco parceiro das empresas, cabe-nos perceber estes detalhes, para podermos prestar o melhor serviço possível. Pedro Castro Almeida

administrador executivo do Banco Santander-Totta

As conversas soltas realizam-se em sete cidades com sete temas: Plásticos & Moldes-Leiria, Novos Negócios-Porto, Frutícolas e Hortícolas-Torres Vedras, Calçado-São João da Madeira, Mobiliário- Paredes, Têxtil Técnico-Braga, Vinhos, Enchidos e Queijos-Viseu. Como explica Pedro Castro Almeida, administrador executivo do Banco Santander-Totta, "estas regiões são muito importantes para o tecido empresarial português e para o desenvolvimento da nossa economia".Esta iniciativa surge no âmbito da BOX Santander Advance Empresas, um novo conceito de proximidade criado em 2016, para reforçar a ligação do Banco com Empresas e as Universidades. É um espaço de partilha de boas práticas e ideias, que tem percorrido várias cidades do país, e que tem como principal objectivo servir de apoio à economia e às empresas. A grande novidade de 2018 é a inclusão das Conversas Soltas, com o mote "Regiões Mais Fortes", onde reunimos empresários, gestores, académicos e associações da região, que discutem temas relevantes e atuais para as empresas e negócios daquela zona geográfica.Estas regiões são muito importantes para o tecido empresarial português e para o desenvolvimento da nossa economia. São cidades que se especializaram em determinados sectores, com várias empresas a operar nesta área que, pela sua qualidade e eficiência, se tornaram bastante competitivas. Isto permite que tenhamos hoje muitas empresas a exportar os seus produtos e com bastante sucesso. Queremos dar o nosso contributo para que possam crescer ainda mais. Iniciámos o nosso roadshow nestes locais, mas o objetivo é chegar a outras zonas do país.Sem dúvida. Podemos saber muito de uma região ou de um setor, mas não os conhecemos verdadeiramente se não falarmos com os empresários, se não soubermos como é o seu-dia-dia e as dificuldades que apresentam. Enquanto banco parceiro das empresas, cabe-nos perceber estes detalhes, para podermos prestar o melhor serviço possível. Uma das questões com que nos deparávamos frequentemente era a falta de soluções não financeiras ao dispor dos empresários. A criação do Santander Advance Empresas veio colmatar esta lacuna, oferecendo-lhes novas opções em termos de Formação, Estágios, Emprego, Internacionalização e Digitalização.