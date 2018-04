Crédito aumenta



O Santander tem-se destacado na qualidade de serviço, pela competência, pela experiência, pela rede comercial, pela capilaridade internacional que é fundamental para ajudar as empresas a procurar novos mercados e na internacionalização. Está muito preparado para apoiar as empresas, os negócios e os empresários do país, considera António Velez do Peso.



Hoje o banco tem uma posição relevante no apoio às empresas. Segundo o Banco de Portugal, o crédito cai há 50 meses consecutivos, mas o Santander "registou um grande crescimento na quota de crédito às empresas, entre 2014 e 2017, que passou de 8,8% para 19,2%, em que se incluem as aquisições do Banif e do Popular. O banco tem crescido em crédito e tem apoiado a economia real" frisou António Velez do Peso.



Em termos de recursos, o Banco Santander Totta passou de 8 para 16% e, no apoio a particulares, por exemplo, um em cada quatro créditos de habitação é feito pelo Santander. Entre 2013 e 2017, o banco investiu 33 milhões de euros em responsabilidade social e sustentabilidade, tendo apoiado cerca de 40 mil pessoas através de várias associações. "Já levou 2 mil empresas a formações que banco tem com a Nova SBE e outras universidades e promove estágios com mais de 600 bolsas" rematou António Velez do Peso.







"Registou um grande crescimento na quota de crédito às empresas, entre 2014 e 2017, que passou de 8,8% para 19,2%, As aquisições do Banif e do Popular deram o seu contributo mas banco já crescia em crédito e apoio à economia real" frisou António Velez do Peso."Destacar a economia real de cada uma das regiões e o que nos parece um factor determinante para o desenvolvimento do país" é o principal objectivo das Conversas Soltas, segundo António Velez do Peso, responsável pelas empresas no Banco Santander Totta. Em Leiria, onde se realizou no passado 5 de Abril a primeira conversa solta, esteve em destaque a fileira dos moldes e dos plásticos, que é uma das mais fortes na região de Leiria e com peso no país."Portugal tem, comprado com o Norte da Europa, um nível de capitais próprios inferior ao desejável e a banca tem de assumir um papel mais relevante do que naquelas latitudes. Conhecer as empresas e o que estão a fazer é determinante para o banco" salientou António Velez do Peso. Acrescentou que, as empresas de moldes e plásticos "são empresas de capital intensivo, precisam dos bancos e temos vivido um bom momento para financiar com as taxas de juro negativa. Fala-se de subida mas a expectativa é que seja gradual e lenta".