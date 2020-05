Ventilador do CEiiA “respira” com eletrónica e metal nacional

Durante a última crise, com a troika em Portugal, a Exatronic investiu na área industrial em Aveiro para juntar a capacidade de fabrico próprio aos projetos de engenharia, apostando em mercados de nicho e de valor acrescentado e antecipando que a tendência no setor seria o fim da concentração de volumes na Ásia e a criação de redes de produção regionais. Volvidos sete anos, essa flexibilidade produtiva adquirida pela empresa de eletrónica está a ser decisiva para abordar a nova crise, provocada pela pandemia de covid-19: apenas numa semana conseguiu fornecer a placa principal de controlo para o ventilador Atena.



A "mainboard" da Exatronic, que colabora há cinco anos com o CEiiA - Centro de Engenharia para o Desenvolvimento de Produto, é um dos principais componentes de produção nacional para o equipamento desenvolvido em Matosinhos num prazo recorde de 45 dias, que já tem as primeiras 100 unidades prontas para entregar aos hospitais portugueses. O projeto entra agora na segunda fase, prevendo mais 400 até ao final de maio e o início da internacionalização, com duas encomendas já confirmadas do Brasil.





BI Exatronic Fundação: 1995

Localização: Aveiro

Trabalhadores: 45

Volume de negócios: 2,5 milhões de euros

Exportação: 15% de forma direta, mas os clientes são fortemente exportadores

Especialização: desenvolvimento de soluções verticais de eletrónica



O fundador e CEO lembra que os documentos técnicos e a lista de materiais necessários para o fabrico das placas chegaram mesmo antes da Páscoa e a equipa dedicou esse fim de semana alargado ao processo de industrialização, isto é, a preparar tudo para garantir que as séries saem todas iguais. Enquanto aguarda a validação final pelo Infarmed, Nuno Gomes espera que "haja capacidade na indústria portuguesa para tomar esta tecnologia". E declara que "quer fazer parte disso". "Disponibilizamo-nos com desapego e não houve preocupação com margens. Lá à frente, se tudo correr bem, queremos fazer parte da exploração comercial do que daqui resultar", resume o empresário.



A prazo, Miguel Braga sublinha que a ideia do CEiiA é replicar a célula de fabrico e de montagem em parceiros industrializadores nacionais e que tem "muito interesse em ajudar os interessados a posicionarem-se no mercado com este produto", arriscando que "neste momento não há nenhuma indústria em Portugal que não saiba que há esta possibilidade". Porém, explica que a instituição percebeu logo de início que "o grande desafio não era só - nem principalmente - desenvolver a tecnologia e [que] disponibilizar o código não ia resolver nada". "A ambição foi colocar ventiladores devidamente preparados, com fiabilidade e segurança para serem utilizados pelos hospitais. Tivemos de assumir essa responsabilidade dentro de casa, até ao final da linha de produção", acrescenta.





Para cumprir o objetivo de ter uma centena de ventiladores prontos neste prazo inédito - cumpre os testes em humanos na próxima semana no Santo António (Porto) e em Braga -, o Atena contou com três "parceiros críticos" e que foram "decisivos para acelerar o processo". A equipa de 106 engenheiros do CEiiA fez um "sourcing" muito detalhado para os materiais a serem fornecidos por empresas localizadas na zona Norte para facilitar a logística. "Temos orgulho nesse efeito replicador do projeto. Trouxemos indústrias que provavelmente encontraram aqui uma reorientação da capacidade produtiva", completa Miguel Braga, notando que muitos dos produtos importados foram também comprados aos distribuidores portugueses, como a Intersurgical ou os representantes da alemã Festo no país.



Mão ou salvação



Em contrarrelógio para arranjar dez modelos de peças internas para o Atena, foi na Trofa que o CEiiA encontrou o conhecimento técnico e o parque de máquinas para responder num prazo apertado. Alocando duas pessoas ao projeto para prepararem os equipamentos e tratarem da engenharia necessária à volta destes componentes, a Frezite forneceu cerca de mil peças para a primeira centena de ventiladores e vai "continuar a ajudar na produção em série, até não ser mais necessário", garante Pedro Pacheco.