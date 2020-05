Português CEiiA faz aliança com brasileiros para produzir avião - o ATL-100

O CEiiA, que tem mais de três centenas de engenheiros, no seu centro de excelência situado em Matosinhos, a projetar, implementar e operar produtos e sistemas de última geração para as indústrias de mobilidade, automóvel, mar e aeroespacial, aliou-se a um grupo brasileiro para desenvolver, industrializar e comercializar uma aeronave de transporte leve, de uso civil e militar.

A "joint venture" foi firmada com a Desaer – Desenvolvimento Aeronáutico, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de aeronaves de diversas tipologias.

A aeronave luso-brasileira chama-se ATL–100.

Com configurações para o transporte de passageiros (até 19 pessoas) e para carga (2,5 toneladas), tem como objetivo "endereçar as necessidades de transporte regional em áreas já adensadas e nas regiões mais remotas, necessitando de pouco apoio de infraestrutura no solo e possibilidade de aterrar em pistas curtas e não pavimentadas", explica o CEiiA, em comunicado.





O centro de engenharia de Matosinhos, que ainda há dias revelou ao Negócios que o seu ventilador Atena vai começar em breve a ser exportado para o Brasil, começa assim a participar no desenvolvimento do projeto ATL-100, fase que deverá demorar cerca de três anos, sublinha o CEiiA.

Seguir-se-á as fases de industrialização e comercialização, sendo que "em todas as fases, o projeto vai ser executado por profissionais portugueses e brasileiros em infraestruturas localizadas em Portugal e no Brasil", garante a mesma fonte.