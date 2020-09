Portugal Digital Awards é o principal prémio de transformação digital

Leia Também Os testemunhos de quem ganhou o Portugal Digital Awards

Mais categorias a concurso na 5.ª edição

Leia Também O júri e o Comité Especial de Júri

Os premiados do Portugal Digiltal Awards. A caminhada para a distinção é longa mas recompensadora.

Leia Também Os heróis anónimos dos sistemas de informação

Candidaturas

"2020 vai ser um marco no Portugal Digital Awards e certamente o futuro será completamente diferente e muito mais digital", diz Gabriel Coimbra, vice-presidente do Grupo IDC e diretor-geral da IDC Portugal. Na sua opinião, "o Portugal Digital Awards é hoje o principal prémio de Transformação Digital em Portugal. A iniciativa tem como principal objetivo reconhecer as organizações e os líderes empresariais com a visão e o arrojo para elevar as suas empresas ao nível mais sofisticado, capacitando-as para a transformação digital dos seus negócios",Nos últimos quatro anos de existência dos prémios foram recebidas mais de 500 candidaturas e distinguidos os principais projetos de transformação digital em Portugal desde o setor público ao privado. "Pretendemos continuar a premiar a excelência no que é a transformação digital em Portugal, pretendemos que a nossa economia seja cada vez mais digital, mais competitiva e que possa competir num mundo cada vez mais digital", referiu Gabriel Coimbra.O diretor-geral da IDC Portugal acredita que "o número de candidaturas e a participação dos vários setores da economia seja massiva no Portugal Digital Awards, desde organismos públicos a grandes organizações privadas de vários setores. Mas vamos ter cada vez mais PME", diz.A IDC manteve as categorias base relacionadas com os vários tipos de projetos de transformação digital, e adicionou oito categorias por setor económico de forma a ter uma maior representatividade da economia nacional.Tendo em conta a visão e a missão da IDC e da Axians, foi acrescentada uma categoria especial para a melhor iniciativa digital de responsabilidade social no sentido de promover uma economia digital mais justa e sustentável.Os Portugal Digital Awards pretendem abarcar todos os campos da economia e da experiência digitais. Distinguem projetos relacionados com analytics, big data e data monetization, criação de novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente, produtividade e efetividade dos colaboradores, melhoria e otimização de processos de negócio e infraestrutura tecnológica para suportar a transformação digital.A transformação digital em termos setoriais cobre áreas como a administração pública, banca, seguros e outras entidades financeiras, indústria, distribuição e retalho, serviços, saúde, educação e PME.Nas categorias especiais premeiam-se os projetos de transformação digital com maior impacto, a melhor start-up B2B, a iniciativa de transformação digital com maior impacto na sociedade portuguesa e a personalidade que mais se distinguiu na transformação digital no território nacional.1. Best Future of Intelligence Project (melhor projeto relacionado com analytics, big data e data monetization).2. Best Future of Customer & Consumers Project (melhor projeto relacionado com a criação de novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente).3. Best Future of Work Project (melhor projeto relacionado com a produtividade e a efetividade dos colaboradores).4. Best Future of Operations Project (melhor projeto relacionado com a melhoria e a otimização de processos de negócio).5. Best Future of Digital Infrastructure Project (melhor projeto relacionado com a infraestrutura tecnológica para suportar a transformação digital).1. Best Government Project (melhor projeto de transformação digital no setor da administração pública).2. Best Finance Project (melhor projeto de transformação digital no setor da banca, seguros e outras entidades financeiras).3. Best Manufacturing Project (melhor projeto de transformação digital no setor da indústria) 4. Best Retail & Distribution Project (melhor projeto de transformação digital no setor da distribuição e retalho).5. Best Consumer & Professional Services Project (melhor projeto de transformação digital no setor dos serviços).6. Best Health Project (melhor projeto de transformação digital no setor da saúde).7. Best Education Project (melhor projeto de transformação digital no setor da educação).8. Best SME Project (melhor projeto de transformação digital no segmento das PME).1. Best Digital Transformation Project (o projecto de transformação digital com maior impacto).2. Best Digital Transformation Idea (a melhor start-up B2B).3. Best Digital Social Responsibility Initiative (a iniciativa de transformação digital com maior impacto na sociedade portuguesa).4. Best Digital Leader (a personalidade que mais se distinguiu na transformação digital no território nacional).Até quando e onde apresentar os projetos inovadores de transformação digitalOu em www.portugaldigitalawards.pt Até 23 de outubro de 2020