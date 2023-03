O poder transformador das palavras

A reputação é a pedra angular do poder. — Robert Green, escritor

Quanto maior o poder, mais perigoso é o abuso. — Edmund Burke, filósofo

A força precisa de inteligência, de bom senso, de tranquilidade e do uso do poder com precisão e estratégia. — Hillary Clinton, política

Dê o poder a um homem e descobrirá quem ele realmente é. — Nicolau Maquiavel, filósofo

A política é sempre dececionante. A política é um cenário de poder que partilhamos com outros que não pensam como nós e, muitas vezes, temos de nos contentar com soluções que não são as perfeitas. Em política isso é inevitável. A política tem uma dimensão trágica. A política tem uma dimensão de relatividade, é uma coisa muito limitada, não regula tudo, não regula instantaneamente e comporta dimensões distintas da realidade. — Daniel Innerarity, filósofo

Primeiro, nunca subestime o poder da inércia. Segundo, esse poder pode ser aproveitado. — Richard Thaler, economista

Que ingenuidade pedir a quem tem poder para mudar o poder. — Giordano Bruno, teológo

Quando o mundo inteiro está em silêncio, até uma voz se torna poderosa. — Malala Yousafzai, ativista

E aqui estamos nós, frente a frente com o cinismo e as dúvidas daqueles que nos dizem que não somos capazes, a quem respondemos com a crença atemporal que representa o espírito de um povo: sim, nós podemos. — Barack Obama, político

Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer. — Bernardo Soares, heterónimo do escritor Fernando Pessoa

A nova fonte de poder não é o dinheiro nas mãos de poucos, mas informação nas mãos de muitos. — John Naisbitt, escritor

Poder significa, invariavelmente, responsabilidade e perigo. — Theodore Roosevelt, político

Lutarei sempre para que a mulher tenha a liberdade de poder ser tão feliz quanto o homem, de ter a vida que quer e de por isso não ser penalizada. É isso que eu quero, é uma sociedade de ajuste, de nivelamento por cima entre os sexos. É isto. — Maria Teresa Horta, escritora

Todo o poder é uma conspiração permanente. — Honoré de Balzac, escritor

O fim principal do poder político é o serviço da pessoa. O Estado está ao serviço da pessoa. — Francisco Sá Carneiro, político

O poder nunca é estável quando é ilimitado. — Tácito, historiador

Posição não confere privilégios ou poderes. Posição impõe responsabilidade. — Peter Drucker, economista

O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido. — Hannah Arendt, filósofa

O poder corrompe, mas a falta de poder corrompe absolutamente. — Adlai Stevenson, político

Um governo nada vale se não for mantido pela opinião. Nela se funda o poder. — Napoleão Bonaparte, político

Temos que pensar melhor acerca do que é o poder, para que serve e como é medido. Por outras palavras, se as mulheres não são encaradas como estando completamente dentro das estruturas de poder, decerto é o poder que tem de ser redefinido e não as mulheres. — Mary Beard, professora universitária

O consentimento dos homens reunidos em sociedade é o fundamento do poder. Aquele que só se estabelece pela força, só pela força pode subsistir. — Denis Diderot, filósofo

O poder está em toda parte … porque vem de todos os lugares. — Michael Foucault, filósofo

Quando o poder conduz homens para a arrogância, a poesia lembra-o de suas limitações. Quando o poder estreita as áreas de interesse do homem, a poesia lembra-o da riqueza e da diversidade de sua existência. Quando o poder corrompe, a poesia limpa. — John Kennedy, político

A questão não é que as mulheres simplesmente tirem o poder das mãos dos homens, já que isso não mudaria nada no mundo. É uma questão precisamente de destruir essa noção de poder. — Simone de Beauvoir, escritora

Poder é fazer com que o outro faça o que você quer e sem o uso da violência real. — Max Weber, sociólogo

Liberdade política significa ausência de coerção de um homem pelo seu compatriota. A ameaça fundamental à liberdade é o poder de coagir, esteja ele nas mãos de um monarca, de um ditador, de uma oligarquia ou de uma maioria momentânea. — Milton Friedman, economista

A democracia está efetivamente em crise, por múltiplas razões. Entre elas, porque os Estados nacionais estão a ser corroídos nos seus poderes tradicionais pela globalização económica e suas consequências. — Mário Soares, político

A disposição em admirar e quase idolatrar os ricos e poderosos e, ao mesmo tempo, desprezar e negligenciar os pobres é a maior e mais universal causa de corrupção dos nossos sentimentos morais. — Adam Smith, economista

Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar às pessoas que você é, você não é. — Margaret Tatcher, política