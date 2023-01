Quão nosso é o fundo marinho desconhecido?

O controlo do território e dos recursos nele existentes tem sido motivo suficiente para as grandes disputas globais. Seja no passado, presente ou futuro, este tipo de disputa acaba sempre por ser causador de um redesenho geopolítico regional, por vezes global, implicando eventuais alterações nos regimes vigentes. No campo do domínio marinho, estas disputas também não são exceção.



Ao analisarmos a história,

...