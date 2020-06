António Costa e Silva passou a ser o tema da discussão política nos últimos dias. Não pela sua visão, experiência ou qualidade técnica sobejamente reconhecida, mas apenas porque estava a trabalhar quase em segredo para o primeiro-ministro e quase iria mandar nos restantes ministros. Iria ainda, vejam só o desplante, negociar diretamente com os partidos da oposição. Pois é precisamente este o grande mal da política portuguesa. Ninguém apareceu a contestar alguma ideia ou posição assumida pelo novo conselheiro de António Costa, rebatendo-as ou apresentando alternativas. Mas todos se vieram pronunciar sobre o método de escolha e sobre o futuro desta personalidade no quadro de uma remodelação governamental. Depois queixam-se quando assistem a uma subida de popularidade do chefe do Governo.





O atual Governo começou esta legislatura sem nenhuma certeza de durar muito. Apesar de o PS ter saído reforçado das últimas eleições, a verdade é que o tão célebre quanto distante acordo da “geringonça” tinha deixado de fazer sentido neste novo ciclo político. António Costa preparou assim um governo composto por diferentes personalidades representativas de distintas maneiras de ver o país e o seu modelo de desenvolvimento. Estava assim preparado para ir agradando a uns e a outros consoante as circunstâncias o justificassem. Preferencialmente à esquerda, mas sem nunca enjeitar o apoio pontual, mas muito útil de Rui Rio se fosse preciso. Verdadeiramente não existia um programa de governo para a legislatura ou um desígnio para cumprir. O objetivo era o de se manter à tona até que alguém o fizesse cair e nessa altura chegar à maioria absoluta.