Como o jogo do Monopólio

A passada semana ficou marcada pela estupefação generalizada com as medidas contidas no “powerpoint” de 16 páginas apresentado com pompa e circunstância pelo Governo. Num primeiro tempo foi apenas espanto e surpresa. Tantos eram os detalhes que poucos foram os que compreenderam o que estava a ser apresentado e muitos foram os que preferiram aguardar pelos diplomas legais subjacentes. Percebemos agora que pouco ou nada estava pronto para ser exibido. Disseram-nos

...