A condenação do Sísifo português

Um normal cidadão português com rendimento médio pode não conhecer o mito de Sísifo, mas sente-se como a personagem grega condenada para a eternidade a empurrar uma pedra até ao cimo de um monte, caindo a pedra invariavelmente da montanha sempre que o topo era atingido. É isso que acontece aos salários esticados com esforço até ao fim do mês e cada vez mais pressionados pela inflação

