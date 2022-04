Insustentável perda salarial

A espiral inflacionista come poder de compra aos rendimentos. E quer no Estado, quer na maior parte das empresas privadas, as atualizações salariais vão ficar longe da inflação registada este ano. Este facto acentua a tendência de perda de peso dos salários no PIB e vai agravar as desigualdades sociais e incentivar a emigração das pessoas mais talentosas.