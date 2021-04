Lição esquecida 10 anos depois

Passaram 10 anos sobre o pedido de resgate mais humilhante da democracia portuguesa. E parece que o país pouco aprendeu. Apesar do duro ajustamento, não houve uma reforma da máquina do Estado e a nova crise da pandemia agravou a dívida pública. A grande diferença é o contexto do financiamento externo. A política monetária do BCE é agora uma rede segura que nos livra dos apertos de 2011. Os juros estão em mínimos

