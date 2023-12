Milhões a arder na Efacec

A Efacec é uma empresa portuguesa de engenharia relevante que merecia ser salva, mas tal como na TAP o resgate com dinheiro público não devia ser um poço sem fundo. Entregar mais de 350 milhões de euros a uma empresa que faturou no seu melhor ano (2018) pouco mais do que 400 milhões parece excessivo. A intervenção do Estado salvaguardou a empresa que agora foi entregue a um fundo alemão, mas se tivesse falido, provavelmente os seus

...