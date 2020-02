Armando Esteves Pereira 06 de fevereiro de 2020 às 21:08

Nova geometria com geringonça

O Orçamento do Estado para 2020 aprovado com os votos a favor do PS e a abstenção da esquerda ainda tem o código genético da geringonça. Mas já se notam sinais da nova geometria política com algumas medidas aprovadas contra o voto do PS.