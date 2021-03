O Estado e a evaporação de valor

A nacionalização da TAP resolveu o problema de David Neelman, que saiu confortado com um cheque generoso e transferiu os custos milionários da transportadora para os contribuintes. E os privados portugueses que ficaram sócios minoritários do Estado também ficam a perder. Como confidenciou o ministro, as ações de Humberto Pedrosa vão-se “evaporar”.