O futebol em crise e a política  

Ao comentar o apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira na candidatura à presidência do Benfica, o presidente do FC Porto chegou a ser irónico ao dizer que o apoio do primeiro-ministro não era benéfico para o presidente benfiquista. Em declarações ao diário O Jogo, Pinto da Costa disse que o líder do Governo "arrisca-se a ficar na história como o homem que asfixiou o futebol".

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;