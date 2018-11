Armando Esteves Pereira 15 de novembro de 2018 às 20:18

O Governo confia na sorte do PIB e dos juros Apesar dos sinais de arrefecimento da economia, o Governo continua a acreditar que basta a boa sina do crescimento económico e da poupança com os juros da dívida para alcançar o défice mais baixo da história da democracia.