Armando Esteves Pereira 27 de junho de 2019 às 20:20

O triunfo do ministro Mário Centeno

O excedente no primeiro trimestre do ano é uma marca simbólica. Os louros vão para o ministro Mário Centeno, que fica associado aos défices mais baixos da democracia. Tem mérito, mas este brilharete não seria possível sem as cegas cativações que deixam os serviços públicos à míngua.