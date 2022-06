Políticos impotentes contra inflação

Parte da culpa da inflação galopante é das decisões políticas, nomeadamente as sanções ao petróleo russo que disparam a cotação do ouro negro, prejudicando as famílias e as empresas. Cheios de boas intenções face à Ucrânia, os políticos europeus não conseguem travar os efeitos da tempestade que semeiam.