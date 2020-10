A responsabilidade esquecida de Costa na viabilização do OE

A narrativa no Governo e nos media dá mais legitimidade ao tacticismo de António Costa do que ao do BE e do PCP. Mas não só há margem para estes partidos terem uma divergência de fundo sobre o Orçamento, como foi o primeiro-ministro que, num ano de crise inédita, afastou liminarmente outros apoios.