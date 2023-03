“Uma Aventura no Supermercado”, dos meus livros favoritos da dupla Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, está na biblioteca das minhas filhas e, quando o abri há dias, dei com o primeiro capítulo: “Balbúrdia no Supermercado”. É precisamente aí, na balbúrdia, que estamos no debate sobre o papel das grandes empresas de distribuição neste ciclo de inflação. O “debate” é

...