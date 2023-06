É a economia, estúpido? Talvez não

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Por entre a desagregação autoinfligida pelo Governo de António Costa e o debate público sobre a morte prematura da legislatura – que o consenso do “comentariado” nacional dá como certa – tem havido um fator esquecido: a economia. Um artigo recente do Expresso, assente em fontes anónimas do Governo, veio lembrar que há um contexto económico a ter em conta na batalha pelo poder. A tese das fontes governativas ali citadas

...