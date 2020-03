Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 27 de março de 2020 às 09:40

O vírus, o euro e a Geringonça 2.0.

O reforço inédito do papel do Estado, e o consequente endividamento, vão mexer profundamente na política portuguesa e europeia. Por cá, o vírus deverá vitimar o consenso do PS à esquerda - na zona euro será um teste difícil à coesão Norte/Sul.