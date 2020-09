Bora lá, Inês!

A Inês de Medeiros aprecia aquela que descobriu ser uma das grandes vantagens do concelho (Almada) que dirige: as vistas. Sim, as vistas dos bairros sociais, com destaque para as vistas do Bairro do Pica-pau Amarelo. E aprecia tanto que até diz que os ditos bairros (de Almada) têm uma vantagem inigualável face aos bairros sociais da margem norte do Tejo. A tal ponto, diz a Inês, que não se importava de ir viver para lá.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...