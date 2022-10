Costa anda nervoso. E tem razões para isso

Nos últimos sete dias, o país conheceu um primeiro-ministro diferente do habitual: nervoso, azedo, descontrolado mesmo. Primeiro, ao falar de Paulo Rangel e das críticas que fez ao gasoduto Barcelona-Marselha. Depois, comentando a crise de liderança na Iniciativa Liberal, assunto em que não se devia meter, com uso de linguagem como “lamaçal”. Ontem, no Parlamento (debate do OE 2023), vimos um espetáculo semelhante.





